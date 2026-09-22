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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tatbikatı Hocavend'de başladı

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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tatbikatı Hocavend'de başladı
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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askerlerinin katılımıyla Azerbaycan'da başlayan "Birliğin Gücü-2026" ortak tatbikatı için Hocavend'deki Kızılkaya Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende milli marşlar okundu, askerler protokol tribününün önünden geçiş yaptı.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Birliğin Gücü-2026" ortak tatbikatının başlaması nedeniyle Hocavend ilindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende, Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın milli marşları okundu.

Törende yapılan konuşmalarda, bu tür tatbikatların ülkelerin orduları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, birliklerin pratik becerilerinin artırılması, deneyimlerin paylaşımı, personel arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve görevlerin ortak icrası sırasında karşılıklı uyumun sağlanması açısından önemi vurgulanarak, tatbikata katılan askerlere başarılar dilendi.

Konuşmaların ardından, tatbikata katılan askerler tören alanındaki protokol tribününün önünden geçiş yaptı.

Törenin ardından müzik ve dans topluluğu tarafından konser programı sunuldu.

Kaynak: AA
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