Azerbaycan Savunma Bakanı, Türkiye'deki C-130 Uçağı Kazası İçin Taziye Gönderdi

(ANKARA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, TSK'ya ait bir C 130 askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziyelerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C 130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, mevkidaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan bir paylaşımda, "Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen C-130 askeri kargo uçağı kazası nedeniyle Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziyelerini iletti" denildi.

Bakanlığın diğer bir paylaşımında, "Azerbaycan Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen C-130 askeri kargo uçağı kazası nedeniyle Türkiye Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na taziyelerini iletti" ifadelerine yer verildi.