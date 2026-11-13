Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Eternity-2026 tatbikatına Bakü'de başladı

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Azerbaycan'da, Gürcistan ve Türkiye'nin katılımıyla "Eternity-2026" bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakü'de, "Eternity-2026" tatbikatının resmi açılış töreni yapıldı.

Törende, üç ülkenin özgürlüğü uğruna hayatını kaybedenler saygı duruşu ile anıldı, ardından Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin milli marşları çalındı.

Bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatına, üç ülkeden 200'den fazla personel katılıyor.

Tatbikatın amacı, bölgesel ekonomik projelerin ve stratejik tesislerin korunmasına yönelik ortak faaliyetlerin koordinasyonunu geliştirmek, ayrıca katılımcıların doğal kaynakların taşınması sırasında güvenliğin sağlanmasına ilişkin operasyonel ve analitik becerilerini artırmak olarak belirtildi.

Tatbikat 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA