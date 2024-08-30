Azerbaycan'dan gelen şehit aileleri Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ile Azerbaycan YAŞAT Fondu (Yaşat Vakfı) işbirliğiyle yürütülen "Kardeş Aile" projesi kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 30 şehit ailesi, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliği ziyaret eden aileler, kabirlere çiçek bırakıp, dua okudu. Aileler, şehit kabirlerinin başında bulunan Türk ailelere sarılarak bağ sağlığı diledi.

Şehit annelerine eşlik eden TÜİB Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı, yaptığı açıklamada, Karabağ savaşı sonrası Azerbaycan'da şehit olan askerlerin annelerini, Türkiye'ye olan bağlarını güçlendirmek amacıyla projeyi başlattıklarını belirtti.

Sarı, Azerbaycanlı 30 şehit ailesini, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye getirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda burada şehitliğimizi ziyaret eden Azerbaycanlı şehit aileleri, hem acılarını paylaşarak hem de buradaki şehit aileleri tarafından kabul görerek, birbirleriyle olan samimiyetleri, sarılmaları, acılarını paylaşmaları ve o acılarını bir nebze olsun dindirmeleri açısından bizim için çok önemlidir.

Bu proje kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler de bizleri kabul etti. Şehitliğimizi ziyaret ettikten sonra Karabağ'da şehit olmuş Azerbaycan askerlerinin ruhları için Hacı Bayram Veli Cami'sinde cuma namazı öncesi mevlit töreni yapılacak. Daha sonra da ailelerimiz, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak."

"Vatan millet için hepsinin yeri cennettir"

Kabir ziyaretleri sırasında karşılaşan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerin tuzakladıkları bombanın patlaması sonucu şubat 2016'da şehit olan Astsubay Doğukan Tazegül'ün annesi Nilüfer Tazegül ile Azerbaycanlı 2 şehit annesi Ziba Askerova arasında duygu dolu anlar yaşandı.

AA muhabirine, açıklamalarda bulunan şehit annesi Tazegül, Azerbaycanlı şehit annelerini gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Azerbaycanlı ailelere teşekkür eden Tazegül, "Ben gidemedim onlar geldi. Aynı ailemden birilerini görmüş gibi mutlu oldum. Allah razı olsun. Allah onların sabrını bize de versin. Vatan millet için hepsinin yeri cennettir. Cennetin kapısında da inşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Hepsi nurlar içinde yatsın. Bu organizasyonu kim yaptıysa hepsinden Allah razı olsun. Vatan topraklarından akrabalarım gelmiş gibi çok mutlu oldum." diye konuştu.

"Allah, Türk dünyasının bayraklarını göklerde dalgalandırsın"

Azerbaycanlı şehit annesi Askerova da bir oğlunu 2016'da diğerini ise 2020'deki Karabağ savaşında şehit olduğunu belirterek, Türkiye ile "Bir millet, iki devlet" olduklarını aktardı.

Şehitlere rahmet dileyen Askerova, "Allah birliğimiz korusun. İster Türkiye ister Azerbaycan'da olsun bütün şehitlerimiz bizim için azizdir. Onların ruhu karşısında baş eğiyorum. Allah, Türk dünyasının bayraklarını göklerde dalgalandırsın. Bu evlatlarımızın da arzusuydu. Ben bu şehit annemizi gördüğümde öz dert ortağımı görmüş oldum. Şehitlerimizi ziyaret etmek bizim borcumuzdu. 30 Ağustos Zafer bayramında Türkiye'de bir olmaya geldik. Acınız acımız, sevinciniz sevincimizdir. " ifadelerini kullandı.