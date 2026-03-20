Azerbaycan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Başkent Bakü'de başta İlahiyat, Haydar ve Tezepir camileri ile Gök Mescit, sabahın erken saatlerinden itibaren namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlu ve bahçelerde eda etti.

Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şeki kentindeki Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı.

Namazı kıldıran Şeki-Oğuz Bölge Müftüsü Kamran Memmedov, ramazan ayı ve orucun faziletlerine ilişkin vaaz verdi.

Aliyev vatandaşları kutladı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Aliyev, mesajında ramazan ayının manevi arınma, dayanışma ve merhamet duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu mübarek ayda Müslümanların dini sorumluluklarını yerine getirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın yüzyıllardır farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı nadir coğrafyalardan biri olduğunu vurgulayan Aliyev, İslam dininin toplumda hoşgörü, karşılıklı saygı, milli ve manevi dayanışmanın güçlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Aliyev, ramazan ayının her yıl toplumda birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğinin altını çizen, vatandaşların ülkenin huzuru, refahı ve gelişimi için yaptığı dualara katıldığını kaydetti.

Mesajında, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve saygıyla andığını belirten Aliyev, yurt içinde ve dışında yaşayan Azerbaycanlıların bayramını tebrik ederek ailelere mutluluk ve bereket temennisinde bulundu.

Azerbaycan'da bayram gelenekleri

Ramazan Bayramı'nda Azerbaycan'da da diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi akraba ve yakınlara bayram ziyaretleri yapılıyor.

Mezarlıkların ziyaret edilmesi ve kabirler başında Kur'an-ı Kerim okunması da gelenekler arasında yer alıyor.

Azerbaycan'da "kara bayram" ismi verilen gelenek de yaşatılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar, iki Ramazan Bayramı arasında vefat eden yakınlarının evlerini ziyaret ediyor. Son bir yılda yakınlarını kaybeden ailelerin evlerinde taziye sofraları kuruluyor.