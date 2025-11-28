Azerbaycan'da Harput Senfonisi Konseri Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Harput Senfonisi konseri düzenlendi.

Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfının organizasyonunda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Elazığ Belediyesinin destekleriyle yurt dışında ilk kez gerçekleştirilen konser, Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisinde sanatseverlerle buluştu.

"Bir millet, iki devlet" şiarıyla düzenlenen konseri, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile çok sayıda davetli, akademisyen ve sanatsever izledi.

Orkestrayı şefler Bujor Hoinic ve Mustafa Mehmandarov'un yönettiği konserde, Hoinic'in "Harput Senfonik Şiiri" başta olmak üzere "İsfahan", "Hüseynik'ten şehir yoluna", "Yemen Türküsü", "Yüksek minarede kandiller yanar", "Divan ve Halay", "Oy akşamlar", "Pencereden taş geldi", "Çayda Çıra", "Türk Marşı", "Sarı Gelin" ve "Çırpınırdı Karadeniz" eserleri seslendirildi.

Konserde solist olarak Turgay Coşkun, Mehmet Yılmaz, Zeynep Halvaşi, Aydın Uştuk ve Feryal Türkoğlu sahne aldı.

Harput kültür mirasının zenginliği ile Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin müzik aracılığıyla vurgulandığı konser, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve uzun süre alkışlandı.