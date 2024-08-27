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Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan 50 yaşındaki Mahir Mammadov, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov, tatil için geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otel odasında ölü bulundu.

Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulunduMahir Mammadov

ALİYEV'İN YAKIN KORUMASIYDI

Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izi bulunmayan, bir dönem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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