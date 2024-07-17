ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'de sözel alanda başarı elde eden öğrenciler konuştu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) sözel alanda Türkiye 70'incisi olan Ömer Fatih Uslu, bu başarıya okulunun yardımlarıyla ulaştığını ve hedefinin tarih alanında eğitim almak olduğunu söyledi.

Fatih'teki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Ömer Fatih Uslu, bu yıl girdiği Ayt'de sözel bölümünde Türkiye 70'incisi olarak dereceye girmeyi başardı.

AA muhabirine konuşan Uslu, sınava hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Uslu, sözel alanda Türkiye 70'incisi olarak okuluna böyle bir başarı kazandırdığını belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Kolay olmadı. Sıkı çalışma ve kararlılık var. Hiçbir özel takviye almadım, dershaneye kaydolmadım. Bizim okulumuzu özel kılan yönlendirmeden yararlandım. Öğretmenlerimizden, idarecilerimize kadar herkes bizi yönlendirdi. Nasıl çalışmamız gerektiği konusunda hep yönlendirdiler. Biz de onların söylediği yoldan ilerledik. Bu yüzden başardık." ifadelerini kullandı.

"Mükemmeliyetçi olmasınlar"

Tarih alanında eğitim alıp akademisyen olmak istediğini dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Ben, sıralamamı 100-200 arası bekliyordum. 100'ün altında derece yapmak beni şaşırttı. Bu yüzden tabii ki de çok mutlu oldum. Ailem de havalara uçtu. Sınavın TYT kısmı beklediğimden iyiydi, AYT kısmıysa beklediğim gibiydi. Sınav sürecinde beni en çok zorlayan şey beklemekti. Üstüne koya koya ilerliyorsunuz, bekledikçe yük de artıyor. Şu anda tarih bölümünü seçmek istiyorum. Hayatıma tarih akademisyeni olarak devam etmek istiyorum. Sınava hazırlananlar yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışsın. Mükemmeliyetçi olmasınlar. Kafalarındaki şeye odaklansınlar. Hiç takmaya gerek yok."

"Çalışkan biri olduğumu söyleyemem"

Aynı okulda eğitim alan AYT sözel alanda Türkiye 298'incisi Enes Yılmaz ise şunları dile getirdi:

"Bizim okulumuzun ortalaması belli. Buraya gelen öğrencinin derece yapma potansiyeli var. Biraz da yönlendirme gerekiyor. Çalışkan biri olduğumu söyleyemem. Sürecin içinde kalmam gerekiyordu. Öyle yaptım. Burada da okulumuz çok yardımcı oldu. Dersi derste dinledim. Öğrendiğim yeni şeyleri aklımda tutmam gerekiyordu, öyle yaptım. Tarih okumak istiyorum. Sözelci insanlara tavsiyeler verebilirim. Okumalarını aksatmamaları gerekiyor. Sürecin dışında kalmamaları gerekiyor."

"Beklediğim bir dereceydi"

Aynı lisede eğitim gören AYT dil bölümünde Türkiye 975'incisi olan Yahya Semir Koçak, okulundaki öğretmenlerinin kendisi için hazırladığı programa göre çalıştığını ifade ederek, "Beklediğim bir dereceydi. Fizik ve bilgisayar mühendisliği istiyorum. Belki çift ana dal olabilir. Programlı çalışsınlar. Bir denemeye girdiklerinde iyi puan alırlarsa sakın rehavete kapılmasınlar. Daha iyisini yapmak için uğraşsınlar." diye konuştu.