Ayrıldığı kadının otomobiline yerleştirdiği bomba düzeneği misina kopunca patlamamış

ÇORUM'da dini nikahla yaşayıp, daha sonra ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Karadağ (45) ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül (46) için 2 ayrı suçtan 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu kaydedildi. Boru tipli, basınç ve parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı belirtildi. Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopması sonucu ise patlamanın yaşanmadığı bildirildi.

Olay, 7 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Hatun Demir ise "Daha öncelerde de Kadir Karadağ, aracıma takip cihazı taktırdığından şüphelendim. Hemen polisi aradım. Ekipler geldikten sonra cismin, bomba olduğunu öğrendim. Bu cismi aracıma Kadir Karadağ'ın yerleştirdiğini düşünmekteyim. Çünkü şahıs en son yakın zamanda beni arayarak, tehditte bulundu" ifadelerinde kullandı.