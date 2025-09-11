Haberler

AYM, Sağlık Sorunları Gerekçesiyle Tahliye Talebini Reddetti
Anayasa Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tahliye talebini reddetti. Mahkeme, cezaevindeki sağlık koşullarının yeterli olduğu bilgisini paylaştı.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı tahliye talepli tedbir başvurusunu reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın avukatları, müvekkillerinin mevcut sağlık problemlerini gerekçe göstererek, tahliye edilmesi için AYM'ye başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM, talebin reddine karar verdi. AYM'nin kararında, Çalık'ın geçmişte sağlık açısından riskli rahatsızlıklar yaşadığı, bu nedenle sürekli takip edilmesi gerektiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporuna atıf yapılan kararda, cezaevinde hijyen ve beslenme koşullarının yetersiz olmadığı, sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda da bir engel bulunmadığı kaydedildi. Çalık'ın 3 kişilik koğuşta tek başına kaldığına dikkat çekilen kararda, ihtiyaç halinde hastanede yatarak tedavi imkanı sağlandığı ifade edildi. Mahkeme, bu nedenle tahliye talebini reddederken, başvurucunun yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına tedbiren hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
