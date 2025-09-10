Haberler

AYM, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

AYM, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki "görev" uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talepli başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti. Dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Alınan bilgiye göre Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.

GÖREV UYUŞMAZLIĞI GEREKÇESİYLE BAŞVURU

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülmesine de karar vermişti.

Abdullah Karlıdağ
Savcılık soruşturmasının ardından Manifest'ten ilk açıklama

Savcılık kararının ardından Manifest sessizliğini bozdu
