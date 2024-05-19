Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklandı.

AYNA BORA KAPLAN SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca ifadelerinin alınmasından sonra "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanma talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ş.D'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Ş.D, firari tanığın ses kayıtlarına ilişkin ifadesinde şunları kaydetti: "İdari tahkikatta aldığım ses kayıtlarından anlaşılacağı üzere Serdar Sertçelik ses kayıtlarında eksiltme, çıkarma işlemi yapmış. Ayhan Bora Kaplan dosyasına şahıs eklemesi veya çıkarılması hususunda baskı yapmadım, kesinlikle böyle bir şey söylemedim.

Şahsın ülkeye dönmesi için geçiştirdiğim cümleler vardır ancak Ayhan Bora Kaplan dosyasında şüpheliler arasında bulunan kişiler içinde konuşmada geçen herhangi bir ismin şüpheli kaydı bulunmamaktadır. Şahsın ülkeye gelmesi için geçiştirme olarak kullandığım kelimeleri sosyal medya üzerinden algıya dönüştürmeye çalışmıştır."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu arada, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü, şüphelilerden elde edilen dijital materyalin incelenmesi ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

Kolluk birimlerinin, şüphelilerden elde edilen elde edilen 149 dijital materyalin incelemesi, HTS analiz raporu düzenlenmesi ve MASAK verilerinin incelenerek rapor haline getirilmesine yönelik çalışmalarının ardından yeni olgu ve delillerin dosyaya kazandırılmasıyla "suç için anlaşma" suçu yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir hukuki değerlendirme yapılacağı belirtildi.