Ayhan Bora Kaplan'a 68 Yıl Hapis Cezası

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında sanıkların son sözleri soruldu. Tutuklu sanık Kaplan, "İsrail'in Filistin'e yapmadığı zulmü yapıyorsunuz. Netenyahu'nun yapmadığı zulmü yapıyorsunuz ama Allah büyük. Adalet, Allah'ın adaleti. Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin ben kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ayhan Bora Kaplan'a toplam 68 yıl hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bugün görülen duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti. Mahkeme Başkanı, sanıklardan son sözlerini sordu. Tutuklu yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan, şu iddialarda bulundu:

"İlk duruşmadan bugüne kadar neredeyse hiçbir anlamı yoktu. Şuan söyleyeceklerimizin de bir anlamı yok ama kayıtlara geçsin diye söylüyoruz. Böyle bir yargılama tarihte görülmemiştir, bence ilktir. Çünkü yargılama yapılmış gibi yaptınız. Aslında yargılama yapmadınız. Yaptığını tek şey bizim ifademizi almak onun dışında en ufak bir şey yapmadınız. Hangi delili topladınız? Amaç buradan ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Adaletli bir karar vereceğinize inanmıyorum. En baştan beri söyledim polislerle kol kola girdiniz. Bize ceza vermek için kılıf uydurdunuz. Şu anda geldiğimiz aşamada da 7 ayda böyle bir yargılama biter mi tarihte görülmüş mü? Hırsızlık dosyası 3 senede bitiyor 61 tane sanık var 10 tane olay var 7 ayda yargılama bitecek. Biz katledileceğimizi en başta söylemiştik.

Eğer FETÖ'cüler bu ülkeyi ele geçirmiş olsaydı aynı böyle bir yargılama yaparlardı sizde aynısını yapıyorsunuz. Maalesef bu ülke için bedel ödedim ben. Herkes anasının eteğinin altına saklanırken ben o gece sabaha kadar çatıştım. Sizler namusunuza şerefinize yemin ettiniz mesleğe başlarken o zaman adaletli davranın. Eğer az bir şey adalet olsaydı sizde bütün delilleri toplar, getirirdiniz. Niye getirmediniz delilleri, çünkü lehimize olacaktı. Lehimize olan hiçbir delili dosyaya koymadınız. Koysaydınız bize ceza veremezdiniz ama Allah büyük. Herkesin adaleti şaşar bir gün mutlaka Allah'ın adaleti yerini bulur. Tek dileğim bir gün siz de yargılanın burada Allah bana onu göstersin. ve eminim ki yargılanacaksınız benim yüzümden olmasa, başkasının yüzünden mutlaka bir gün bu sizden çıkacak. Nasıl bir namus, şeref ve haysiyet var ki böyle bir yargılama yaptınız ona şaşırıyorum. Bu yeminin arkasında durun. Üyelere söylüyorum, sizin başkanınız hukuksuzluk yapıyor, adaletsizlik yapıyor bunların altına imza atmayın. Yanlış yapıyorsunuz, yarın ya da öbür gün mutlaka tarih döner bunun hesabını sorar. Sormama ihtimali yok, çünkü baştan sona ilk gözaltına alındığımızda bizim katledileceğimiz belliydi. Şu anda da siz bizi katlediyorsunuz aynı savcı gibi. Böyle bir yargılama tarihte olmamıştır. İsrail'in Filistin'e yapmadığı zulmü yapıyorsunuz. Netenyahu'nun yapmadığı zulmü yapıyorsunuz ama Allah büyük. Adalet, Allah'ın adaleti. Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin ben kabul etmiyorum, umurumda da değil."

Kaplan'ın ailesi de savunmasını alkışladığı sırada Mahkeme Başkanı "sessiz olun" uyarısında bulundu. Kaplan, "Ne sessiz olacaklar..." dediği sırada Mahkeme Başkanı "Bora çık dışarı, dışarı çıkarın" diye tepki gösterdi. Kaplan, Mahkeme Başkanı ve Heyete yönelik hakaret içerin sözler kullandı. Kaplan, salonda çıkarıldı.

Tutuklu sanık Fethi Koyuncu ise "Başkanım hiçbir olayın içinde yokum. 15 aydır hiçbir müşteki veya tanık 'şikayetçiyiz' demedi. Aleyhime gizli tanık beyanları var onları da dava süreci içinde elimden geldiğince yalan olduğunu ispatlamaya çalıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ayhan Bora Kaplan'a toplam 68 yıl hapis cezası...

Tutuklu diğer sanıklarda önceki açıklamalarını tekrar ederek, beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Son sözlerin ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıkladı.

Mahkeme Heyeti, Ayhan Bora Kaplan'a toplam 68 yıl hapis cezası verdi, bazı suçlamalardan ise beraat etti.

Sanıklar Muhammet Kaplan'a 18 yıl 36 ay, Fethi Koyuncu'ya 12 yıl 15 ay, Barış Kurt'a 8 yıl 38 ay 10 gün, Mutlu Ayaş ve Yusuf İzzet Savaş'a 4 yıl 27 ay, Kanber Keskin'e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, 17 tutuklu sanıktan 13'ü tahliye edildi. Ayhan Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Muhammet Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.