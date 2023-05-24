Ayhan Barut'tan İktidara Çağrı: "İthalat Yapacağınıza Yerli Üreticiye Buğday Fiyatını Açıklayıp, Alım Fiyatını Belirleyin"

CHP Adana Milletvekili, Ayhan Barut, Çukurova'da verim kaybının yaşanması ve buğday taban fiyatının açıklanmaması nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek iktidara; "Bir an önce ithalat yapacağınıza yerli üreticiye buğday fiyatını açıklayıp alım fiyatını belirleyin" çağrısı yaptı.

CHP Adana Milletvekili, Ayhan Barut, Çukurova'da verim kaybının yaşanması ve buğday taban fiyatının açıklanmaması nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek iktidara; "Bir an önce ithalat yapacağınıza yerli üreticiye buğday fiyatını açıklayıp alım fiyatını belirleyin" çağrısı yaptı.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, bugün Çukurova'da çiftçileri ziyaret etti. Hasat yapılan buğday tarlasında Barut ile konuşan çiftçiler, seslerinin duyulmasını ve mağduriyetin giderilmesini istedi.

"ÇİFTÇİ MAĞDUR, BORCUNU NASIL ÖDEYECEĞİNİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Sarıçam İlçesi Kılıçlı Köyü'nde 180-200 dönüm alanda buğday ektiğini söyleyen çiftçi Gürbüz Asabi şunları söyledi:

"Kuraklık ve verimsizlik nedeniyle söktüğümüz 15-20 dönüm alanda buğday oldu. Kıraç bir bölgede üretim yapıyoruz, verim düşük. Hasat başladı ama fiyat belirsiz hala. Maliyetler çok yüksek, buğday satılmıyor, alan da fiyat vermiyor henüz. En az buğday kilogram fiyatının en az 10-11 lira olması gerek ama şu an hiç fiyat yok. Çiftçi maliyetin düşmesini ve buğday alım fiyatının açıklanmasını istiyor. Böyle giderse çiftçi ekmeyecek. Hasat sevinçtir, bayramdır ama fiyat yok, verim kaybı var. Çiftçi mağdur. Çiftçi borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor."

"ÇİFTÇİ BİÇER PARASINI ÖDEYEMİYOR"

Çukurova'da biçerdöver ile buğday hasadı yapan Deniz Asabi, "Çiftçilerin buğday verimi bu sene çok düşük. Verim kaybı var. Geçen yıl dönümde 700 kilogram biçtiğimiz alanda bu sene 300 kilogram çıkmıyor. Çiftçi biçer parasını bile ödeyemiyor. Daha kimseden para almadık. Çiftçi girdilerin azalmasını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi eskiden çiftçinin kara gün dostuydu ama ortada yok şimdi" diye konuştu.

"GEÇEN YIL 7 BUÇUK LİRA OLAN BUĞDAY BU SENE 6 BUÇUK LİRA"

Çukurova'da buğday hasadının hızla sürdüğünü ancak büyük bir belirsizlik yaşandığını aktaran Ayhan Barut ise şöyle konuştu:

"Toprak Mahsulleri Ofisi henüz buğday alım politikasını ve fiyatını hala açıklamadı. Oysa Çukurova'da 1 kilogram buğdayın maliyeti üreticiye 8 lira ve üzerinde. Çiftçinin eline en az 10 lira ve üzerinde olması gerekir. Ancak hasat bitmeye yakın hala fiyat ve ürünü alan yok. Çiftçi buğdayını biçiyor, götürüp tüccara emanete veriyor. Serbest piyasada şu anda buğdayın 6,5 lira olduğu söyleniyor. Geçen yıl 7,5 liraya satılan buğdayın bu sene 6,5 liraya satılması demek buğday üretcisinin sonunun geldiğini gösteriyor. Bir an önce ithalat yapacağınıza yerli üreticiye buğday fiyatını açıklayıp alım fiyatını belirleyin."