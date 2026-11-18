Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Danışma Kurulu Üyesi lise son sınıf öğrencisi Esma Kıranyerli, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ( Cop31 ) katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Esma Kıranyerli, 13 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'na katıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Çocuk Danışma Kurulu üyeleri ve 17 farklı ülkeden çocuk ve gençlerin forumda bir araya geldiği belirtildi.

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkileri, iklim politikalarında çocuk haklarının gözetilmesi konularının ele alındığı "Gelecek Kuşakların Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe de katılan Kıranyerli, COP31'de önemli bir deneyim elde ettiğini vurguladı.

Aydın'ı ve Türkiye'deki gençleri temsil etmenin kendisi için gurur verici olduğunu vurgulayan Kıranyerli, "Antalya'da farklı ülkelerden gençlerin kendi şehirlerinde neler yaşadığını ve hangi çözümler üzerinde çalıştığını dinlemek, Aydın'da yaptığımız çalışmalara başka bir açıdan bakmamı sağladı. Bundan sonra da arkadaşlarımla birlikte önerilerimizin nasıl değerlendirildiğini takip etmek ve çocukların iklimle ilgili kararlara daha fazla katılması için çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA