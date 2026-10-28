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Aydın Efeler'de otomobil çalıştırılırken alev aldı, anlar baret kamerasına yansıdı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobil çalıştırılmak istendiği sırada alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araçta hasar oluşurken, müdahale anı itfaiye erinin baretine takılı aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde alev alan otomobilin söndürülme anı, itfaiye erinin baretine takılı aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

M.A'ya ait park halindeki 09 CFC 40 plakalı otomobil, çalıştırılmak istendiği sırada alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Yanan otomobilin söndürülme anı, bir itfaiye erinin baretine takılı aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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