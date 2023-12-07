Aydın Doğan Ödülü Antakya Medeniyetler Korosu'na verildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından 1996'dan bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü'nün 27'ncisi, Antakya Medeniyetler Korosu'na takdim edildi.

Konuya ilişkin Aydın Doğan Vakfından yapılan açıklamaya göre, Koro Şefi Yılmaz Özfırat, koro adına ödülü İstanbul Valisi Davut Gül ve Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan'dan aldı.

Bir otelde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül, Berna Yılmaz, Altan Öymen, Cavit Kavak, Namık Kemal Zeybek, Ekmeleddin İhsanoğlu ve eşi Füsun İhsanoğlu, Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, Hüsnü Özyeğin ve Ayşe Özyeğin, Ali Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Özilhan, Halis Komili ve eşi Alev Komili, Ömer Aras, Sedat Aloğlu ve eşi Yasemin Aloğlu, Erol Bilecik ve eşi Ayşe İnci Bilecik gibi iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Ödül, kültür sanat alanında iz bırakan isimlere veriliyor

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, törende yaptığı konuşmada, Aydın Doğan Ödülleri'nin Türkiye'de bilim, fen, kültür ve sanat alanlarında iz bırakmış kişi ve kurumlara, takdir ve minnet ifadesi olarak verildiğine vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin insani ve toplumsal gelişiminde, kalkınmasında, bilim ve fen kadar, kültür ve sanatın da büyük role sahip olduğuna işaret eden kurucu felsefesi, bu ödüle de rehberlik ediyor. Cumhuriyetimizin kıvançla kutladığımız 100. yılında bunu daha iyi anlıyor, daha aydınlık bir gelecek, daha mutlu bir toplum için eğitim, sanat, kültür ve bilim odağında yaptığımız faaliyetlerle toplumumuza fayda sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

Vakfın bu ödülü sunmaktaki en temel amaçlarından birinin, Türkiye'nin geleceğini inşa edebilecek gençlere örnek olmak olduğunu vurgulayan Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl da yine böyle bir kuruma, Antakya Medeniyetler Korosu'na Aydın Doğan Ödülünü takdim edecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Antakya Medeniyetler Korosu, dinleyicileriyle ortak duygularda buluşmayı, dünyanın neresinde olursa olsun acıları, mutlulukları, sevinçleri, kederleri ortak kılmayı büyük hünerle başaran bir girişim. Bu koro, kökü bizim topraklarımızda olan değerleri, birbirinden güzel ezgileri tüm yalınlığıyla sunuyor. Okudukları farklı kültürlere ait ilahiler, halk şarkıları ve türkülerle Türkiye medeniyetini yansıtan bir ayna görevi görüyor. Üç semavi dinin kültürüne ait hisleri, duygusal hayatın güçlü bir aracı olan müzikle ifade ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, asırlık değerleri ve medeniyeti temsil eden bu yüce koroya 27. Aydın Doğan Ödülünü taktim etmekten mutluluk duyuyoruz. Hayatın müziğini bize yaşatan, şef ve tüm koro üyelerini can-ı yürekten kutluyor ve medeniyetlerimizin sesini dünyaya duyurmaya devam etmelerini diliyorum"

Koronun şefliğini üstlenen Özfırat, ödül aldıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Törenin ardından kısa bir konser veren koro, depremlerde kaybettikleri arkadaşları anısına şarkılar seslendirdi.

Hatay'da 2008'de kurulan ve 3 dine mensup 100 kadın ile 100 erkek üyeden oluşan koro, şimdiye kadar farklı ülke ve şehirlerde 2 binin üzerinde konser verdi.