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Söke'de ölçüm yardımı yapan kadın trenin çarpmasıyla öldü

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Aydın'ın Söke ilçesinde demir yolunda ölçüm çalışmasına yardım eden kadın, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde demir yolunda ölçüm çalışmasına yardım eden kadın, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sazlı Mahallesi'ndeki demir yolunda harita ve mühendislik şirketi çalışanı M. A'nın (52) ölçüm çalışmasına yardım eden Dilek Karabatak'a (48), Ortaklar-Söke seferini yapan tren çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrolünde Karabatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından şirket çalışanı M.A. ile trenin makinisti M.S. gözaltına alındı.

Demir yolunun ulaşıma açık olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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