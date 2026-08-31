Kuşadası'nda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.C.B. ile E.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.C.B, pompalı tüfekle E.Y'ye ateş açtı. Bu sırada sokakta bulunan 14 yaşındaki S.N.S. de tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.Y. ve S.N.S, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA