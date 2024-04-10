Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi
Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Misafirhanesinin bahçesinde düzenlenen programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediyesi Başkanı Anıl Yetişkin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Vali Canbolat bayramın dostluk, barış ve kardeşlik getirmesi temenni etti.