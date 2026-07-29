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Aydın'da park ücreti nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otopark görevlileri ile müşteriler arasında çıkan kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otopark görevlileri ile müşteriler arasında çıkan kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu Otoparkı'nda müşteriler ile otopark çalışanları arasında park ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruk attı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ayrılan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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