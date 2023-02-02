Aydın'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü öldüren kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi ve şüpheliye yardım eden 4 kişi Muğla'da yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi ve şüpheliye yardım eden 4 kişi Muğla'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde restorandan çıkan bir aileye, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı.

Olayda S.G. bacağından yaralandı.

Yaralı S.G. (35), olay yerinden kaçan motosikletliyi aracıyla takibe aldı. S.G, Aytepe mevkisinde motosiklete çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü Sidal Savaş (38) hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan S.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Menteşe ilçesinde bir otomobili durduran ekipler, kanlı bezler buldukları araçtaki V.E, Ö.Y. ve S.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ifadelerinde, S.G'nin aracıyla motosiklete çarptıktan sonra yaralı olduğu ve aranması bulunduğu için kendi imkanları ile Muğla'ya geldiğini, ilçede faaliyet gösteren M.A'nın muayenehanesinde ameliyat olduğunu söyledikleri öğrenildi.

İfadeler doğrultusunda söz konusu muayenehaneye operasyon düzenleyen ekipler, burada M.A. isimli doktorun S.G'yi ameliyat ettiğini, S.G'nin Muğla'ya birlikte geldiği V.Ö'nün doktora 200 bin lira ödediğini belirledi.

Ekipler, operasyon kapsamında S.G. ve V.Ö'yü de gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim'e götürüldü.

Doktor M.A'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.