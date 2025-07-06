Aydın'da Orman Yangınları İçin Camilerde Dua Programı Düzenlendi

AYDIN'da, ülkenin farkı illerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dualar okundu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye moral desteği verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi. Bu kapsamda Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Süleyman Bey Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı. Cami imamı yaptığı duada millet olarak kenetlenmenin ve zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.