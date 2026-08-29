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Traktör ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı; traktör sürücüsü tutuklandı

Traktör ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı; traktör sürücüsü tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çekicinin arkadan çarpması sonucu şarampole devrilen traktördeki Mutlu Karabulut hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Tedavileri tamamlanan traktör sürücüsü Ş.A., jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada çekici ile çarpışan traktörün sürücüsü Ş.A. (59) tutuklandı.

Kaza, 21 Ağustos saat 09.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne giden Ö.T.'nin (53) kullandığı 48 AZZ 941 plakalı çekici, aynı yöne giden Ş.A.'nın (59) kullandığı 14 AH 627 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, şarampole devrilen traktördeki Mutlu Karabulut (41) hayatını kaybederken, sürücüler Ş.A. ve Ö.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Ş.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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