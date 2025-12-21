Efeler ilçesinde oturan Hilmi Altındağ'dan bir haftadır haber alamayan komşuları bugün durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Altındağ'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altındağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Altındağ'ın bedeninin deforme olduğu öğrenildi. Altındağ'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Haber – Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,