Aydın'da amatör lig maçından sonra futbolcular kavga etti
Süper Amatör Lig'de Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor arasındaki karşılaşma sonrası, futbolcular arasında kavga çıktı. Olay, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.
AYDIN'da Süper Amatör Lig'de oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çine Madranspor karşılaşmasının ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Süper Amatör Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Çine Madranspor, Kardeşköy Stadı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, bazı futbolcuların birbirine tekmeyle vurduğu görüldü. Olaylar, sahaya giren jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.
Yaşanan kavga, tribündeki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.