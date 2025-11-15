Haberler

Aydın'da Elektrik Panosuna Temas Eden 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Aydın'da oyun oynarken elektrik panosundan uzanan kabloya temas eden 7 yaşındaki Ulaş Bilgin, akıma kapılarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bilgin'in durumu ciddiyetini koruyor.

AYDIN'da sokakta arkadaşlarıyla oynarken bir binanın önündeki elektrik panosundan uzanan kabloya temas edince akıma kapılan Ulaş Bilgin (7) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bilgin, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 69 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Ulaş Bilgin bir apartmanın duvarında bulunan elektrik panosundan uzanan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılıp, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bilgin hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulaş Bilgin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
