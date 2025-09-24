'Bıçak parası' skandalı! Rüşvetle suçlanan doktor, rüşveti eleştiren rektörü kınamış

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görevli olan ve 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede adli kontrollü serbest bırakılan Prof. Dr. O.N.A.'nın, 2023 yılında " Aydın'da bıçak parası çok fazla. Önüne geçilemeyen bir sorun" diye açıklama yapan Prof. Dr. Bülent Kent'i kınadığı ortaya çıktı.

Aydın'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin bıçak parası adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı gerekçesiyle 14 hasta şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis, önceki gün düzenlenen operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. A.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Prof. Dr. O.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BIÇAK PARASINI ELEŞTİREN REKTÖRÜ KINAMIŞ

Prof. Dr. O.N.A., 2023 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in "Maalesef ülke genelinde bıçak parası ve özel muayene sorunu var. Ancak gördüğüm kadarıyla Aydın'da bıçak parası çok fazla. Önüne geçilemeyen bir sorun. Bunun adı rüşvettir, suçtur. Maalesef bu sorunu çözemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Diğer bir sorun da özel muayeneler. Bunlara da İl Sağlık Müdürlüğü izin veriyor. Onların denetim ve kontrolünde. Buna da yapılacak bir şey yok. Hükümet öncülüğünde bu sorunlar çözüme kavuşturulmalı" açıklamasına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

O dönemde Aydın Tabip Odası Başkanı olan Prof. Dr. O.N.A., Prof. Dr. Kent'e verdiği yanıtta "Hekimlerimiz de bu toplumumuzun bir parçasıdır, hekimlik mesleğinin saygınlığı korunmalıdır. Mesnetsiz, gereksiz, doğruluğu ispatlanmamış bilgiler ile mesleği erozyona uğratmak veya uğratmaya çalışmak haksızlıktır. Muayenehaneler kanun ve yönetmeliklerle açılır, hizmetine devam eder veya kapatılır. Bir muayenehanenin kapatılması başhekimin veya rektörün zorlaması, görüşü veya önerisi ile olmaz, olamaz. Muayenehane sahibi hekimler ile kavga etmek veya baskı yapmak başhekimin görevi ve yetkisinde değildir. Sayın rektörü bu talihsiz beyanatı için tüm hekimler adına kınıyor ve özür bekliyoruz" demişti.

"HALEN İYİ İNSANLARIN OLMASI UMUDUMUZU YEŞERTİYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan Prof. Dr. O.N.A., mayıs ayında da kaybettiği parasının bulunmasıyla gündeme gelmişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi Uğur Şenses'in bir poşet içinde bulup, polise teslim ettiği 23 bin 500 liranın O.N.A.'ya ait olduğu belirlenmişti. Parasına kavuşan Prof. Dr. O.N.A., "Vatandaşları dolandırmaya yönelik komploları görürken bunun tam tersi ve çok güzel bir olayı görmek beni çok mutlu etti. Uğur kardeşim gibi kişilerin artmasını dilerim. Kendisine ve amirlerine çok teşekkür ederim" dedi. Prof. Dr. O.N.A., o dönem sosyal medya hesabında bir de paylaşım yapıp, "Halen iyi insanların olması umudumuzu yeşertiyor. İyi ki varsın kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.