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Aydın'da 90 Kök Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir arazide 90 kök Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Tepeköy Mahallesi'nde H.Ö'nün arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan aramada 90 kök Hint keneviri, 30 gram Hint keneviri tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir arazide 90 kök Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Tepeköy Mahallesi'nde H.Ö'nün arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan aramada 90 kök Hint keneviri, 30 gram Hint keneviri tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Tepeköy Aydın Güncel Haberler

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