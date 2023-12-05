Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 4 Yıldır Haber Alınamayan Kişi Cinayet Sonucu Bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'da 4 yıldır haber alınamayan Mehmet Akkan'ın arkadaşı tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti işleyen şüpheliler tutuklandı.

AYDIN'da 4 yıldır haber alınamayan Mehmet Akkan'ın (50) arkadaşı tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Akkan'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden Osman Çiftçi ile arkadaşı Enver Çaylak, tutuklandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Çiftçi'nin, 3 yıl boyunca Akkan'ın emekli maaşını da düzenli olarak bankadan çektiği belirlendi.

Buharkent ilçesinde yaşayan emekli işçi Mehmet Akkan, ailevi sorunlar nedeniyle 2019 yılında evi terk edip Denizli'ye gitti. Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gitmesinden sonra bir daha kendisinden haber alamadıkları ağabeyinin bulunması için 2021 yılında polise kayıp başvurusunda bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu.

ATM'LERDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, ATM'deki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Çiftçi olduğunu belirledi. Çiftçi, Denizli'nin Honaz ilçesinde yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Osman Çiftçi, polisteki sorgusunda, suçunu itiraf etti. İfadesinde, 2019 yılında, Mehmet Akkan ve arkadaşları Enver Çaylak ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini belirten Çiftçi, "Husumet beslediğim için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüm. Cesedini Enver Çaylak ile bulunduğumuz yere gömdük" dedi.

KEMİKLER İLE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Osman Çiftçi'nin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu. Ekipler, Enver Çaylak ve olayla ilgili bilgileri olduğu ileri sürülen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı, Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Çiftçi ile Enver Çaylak tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizli Tutuklama Cinayet Gözaltı Polis 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu Müslüm Gürses kaç yaşında öldü? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürsesneden hayatını kaybetti? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses şarkıları, sözleri Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi ne zaman çıktı? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Müslüm filminde Müslüm Gürses oynadı mı? Müslüm Gürses ne zaman ve neden öldü? Müslüm Gürses'i kim oynuyor? Anksiyete nedir, belirtileri neler? Anksiyete nasıl geçer? Müslüm filmi oyuncuları kim? Müslüm konusu, oyuncuları ve Müslüm özeti! Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti! Şahin Kendirci kimdir? Müslüm filmi başrolünde kim oynuyor? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Mide kanaması nedir? Mide kanaması neden olur? 6 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İYİ PARTİ İBB ADAYI KİM? İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title