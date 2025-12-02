Haberler

Elektrik kablosuna temas eden çocuk komşusu tarafından kurtarıldı

Elektrik kablosuna temas eden çocuk komşusu tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynarken elektrik kablosuna temas eden 13 yaşındaki Azat G., komşusu Ferdi Güllü tarafından kurtarıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada elektrik kablosuna temas ederek akıma kapılan Azat G. (13), durumu fark eden komşusu Ferdi Güllü tarafından kurtarıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Azat G., evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada elektrik kablosuna temas etti. Akıma kapılan Azat G., olay sırasında marketten dönen komşusu Ferdi Güllü tarafından kurtarıldı. Güllü, akımdan kurtardığı Azat G.'nin ellerini ve ayaklarını kürekle kazdığı toprak çukura koydu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Azat G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Azat G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Ferdi Güllü, "Market alışverişi dönüşünde bir çocuğun titrediğini gördüm. Fiş de o anda takılıydı. 2 tane priz vardı. Prizin bir tanesini söktüm ondan sonra kenara aldım. Kürek getirdim elini ayağını toprağa gömdüm. Ambulansı aradık. Şu an iyi hastaneye gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.