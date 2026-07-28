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Aydın’da 100 dönüm zeytin bahçesi yandı

Aydın’da 100 dönüm zeytin bahçesi yandı
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AYDIN’ın Efeler ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Kızılcaköy mevkisinde çıktı. Zeytin bahçesinden yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Yangında 100 dönümlük zeytin bahçesi büyük zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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