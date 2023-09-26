Aydın Ağaoğlu'ndan yurtdışı numarasıyla iş vaadi dolandırıcılığına karşı uyarı

ENDONEZYA kodlu bir telefon numarasından Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'na mesajla ulaşan dolandırıcılar, ünlü bir Türk firmasının yöneticisi olduklarını belirterek, iş vaadiyle Ağaoğlu'nu dolandırmaya çalıştı. Dolandırıcılara, Tüketici Konfederasyonu Başkanı olduğunu da ifade etmesine rağmen mesajların devam ettiğini belirten Ağaoğlu, "İş arayan insanları dolandıran bu şebeke artık işi o kadar ilerletti ki benim cep numaramla kullandığım whatsapp hattıma direkt mesaj gönderdi. Çok ünlü bir internet satış firmasının ismini kullanmak suretiyle, 'Ona haftasonu beğeni yapacaksın, günlük 2-3 bin lira para alacaksın' gibi cazip bir teklifle geldi. Tüketici dikkatli olmalı, kamu otoritesi de caydırıcı önlemleri gecikmeden almalıdır. Yabancı numara ve şüpheli kodlar gördüğümüzde aman uzak duralım" dedi. Ağaoğlu, "Tüketici dikkatli olmalı, kamu otoritesi de caydırıcı önlemleri gecikmeden almalıdır. Yabancı numara ve şüpheli kodlar gördüğümüzde aman uzak duralım" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılar, Endonezya telefon koduyla, whatsapp üzerinden bir Türk şirketinde yönetici olduklarını belirterek 'Günlük iş ve para' vaadiyle Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun telefonuna mesaj yoluyla ulaştı. Ağaoğlu 'Tüketici Konfederasyonu Başkanı' olduğunu belirtmesine rağmen, dolandırıcılar mesajlarına devam ederken, kamera karşısında kendisiyle iletişim kuran dolandırıcılara tekrar ulaşmak isteyen Ağaoğlu'nun mesajlarına cevap gelmedi. Ağaoğlu, mobil uygulamalar ve özellikle yabancı ülkelere kayıtlı telefon numaraları üzerinden iş ve yüksek ücret vaadiyle atılan mesajlar ve aramalara karşı vatandaşı uyardı.

"2-3 BİN TL KAZANMAK İSTER MİSİNİZ?"

Mesaj yolu ile Ağaoğluna ulaşan kişi, "Hızlı cevabınızı aldığım için çok heyecanlıyım diy yanıtladı ve devam etti. Adım Aylin Binuer.Çok ünlü bir online satış mağazasında işe alım sorumlusuyum. Çok ünlü bir marka. Bu haftasonu için yarı zamanlı iyi maaşlı bir iş veriyoruz, maaş günlük 2-3 bin TL'den başlıyor ve daha fazla. Depozito gerekmiyor, ilgileniyor musunuz?' diye bana bir olta atıldı. Ağaoğlu'nun "Ben de Tüketici Konfederasyonu Başkanıyım. Niye Endonezya hattından yazıyorsun?" şeklindeki sorusuna bu kişi, "Ah, endişelenmenize gerek yok. Bu, çevrimiçi bir şirket olduğumuz için şirketimiz tarafından çalışanları yönlendirmek için kullanılan sanal bir numaradır" yanıtını verdi. Dolandırıcıların amacını anlamak için sorular yönelten Ağaoğlu, "Güzel. Önerin nedir?" şeklindeki sorusuna ise, "İşiniz ürünleri beğenerek firmanın görünürlüğünü arttırmak. Bunu telefonunuzdan kolayca yapabilir ve her gün ekstra gelir elde edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sitede arama yaparak size göndereceğimiz linkteki ürünleri bulmak, sadece birini beğenmek ve beğendiğiniz ürünlerin düzenli ekran görüntüsünü bana göndermek ve bunu yaparak kişi başı 2-3 bin TL kazanacaksınız. Hergün bu işi yapmakla ilgilenir misiniz? Şirket politikamıza uygun olarak en azından yaşınızı öğrenebilir miyim?" cevabı geldi. Ağaoğlu, "Ben şu anda araba kullanıyorum daha sonra konuşuruz" cevabını vererek, telefonun ucundaki dolandırıcıyı oyaladı. Ağaoğlu, "Burada kullanılan hat Endonezya'ya bağlı bir hat. Yani bu dolandırıcılığın faillerinin yakalanması içi elimizde tek delil var bu numara. Bu numaranın da kime ait olduğu Endoznezya'da kayıtlı " şeklinde konuştu.

"ŞEBEKE İŞİ O KADAR İLERLETMİŞ Kİ TELEFON NUMARAMA DİREKT MESAJ ATTI"

TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, Pandemi, sel, deprem, komşudaki savaş gibi felaketlerin ardından ekonomik sıkıntıya düşen ve işini kaybeden insanlarımızın düştüğü dar boğazdan istifadeyle onları dolandırma amaçlı her gün yüzlerce siber ortam dolandırıcısı, yani bir kısım kötü niyetliler insanların peşine düşüyor. Yakın zaman öncesine kadar Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından direkt mesajlarla; internet portalının işe alım sorumlusuyum diye tanınmış firmalarının ismini kullanmak suretiyle işe girmek isteyen, iş arayan insanları dolandıran bu şebeke, artık işi o kadar ilerletti ki benim cep numaramla kullandığım whatsapp numarama direkt mesaj gönderdi. Çok ünlü bir internet satış firmasının ismini kullanmak suretiyle 'Ona hafta sonu beğeni yapacaksın, günlük 2-3 bin lira para kazanacaksın' gibi cazip bir teklifle geldi" dedi.

"TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI; KAMU OTORİTESİ CAYDIRICI ÖNLEMLERİ ALMALIDIR"

"Tüketici Konfederasyonu Başkanı olduğumu söylememe rağmen o kadar heyecanlanmış ki, size çok cazip reddedemeyeceğiniz teklifler sunuyoruz diyerek yazışmayı sürdürdü" ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Ben onu, o sırada araba kullandığımı söyleyerek öteledim. En kısa zamanda peşine düşeceğiz. Tüketicilerimiz dikkatli olsunlar, bizim bilişim okuryazarlığımız yok denecek kadar az. Mesela, geçen bana bir e-posta geldi, benim e-posta adresimin şifresini güvenlik açısından yenilemem gerekiyormuş, 'Şurayı tıklayın' diyordu. Hemen bunu yakınım olan, o konuyu bilen birine gönderdim, 'Oltalama-fishing' denen dolandırıcılık yöntemi dedi. Tıkladığınız anda bilgilerinize erişecek ve size her türlü kötülüğü yapabilecekler dedi. Tüketiciler çok dikkatli olmak zorunda, bilmedikleri linklere asla tıklamasınlar. Unutmasınlar ki bedava peynir sadece fare kapanında olur. Onun için cazip tekliflere kanmasınlar, bilmedikleri tanımadıkları linkleri asla tıklamasınlar. Bankadan, devlet kurumundan, BDDK'dan gelmiş gibi bir adres kullanıyorlar, onların logolarını kullanıyorlar aman dikkat. Bu noktada kamu otoritesinden de beklentimiz bir an evvel bilişim suçları dolandırıcılığına daha ağır caydırıcı yaptırımlar getirilmeli. Yani şu anda mevcut yaptırımlarla bunlar caymıyor. Yurtdışından aldıkları IP adresleriyle tüketicilere ulaşıyor ya da bir kısım sahte kimliklerle aldıkları ön ödemeli cep telefonu numaralarıyla tüketicileri dolandırıyor, mağdur ediyorlar. Tüketici dikkatli olmalı, kamu otoritesi de caydırıcı önlemleri gecikmeden almalıdır. Yabancı numara ve şüpheli kodlar gördüğümüzde aman uzak duralım" şeklinde konuştu.