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AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, mezun olan öğrencilere emek ve fedakarlık gösterdiklerini belirtti. Tören sırasında Filistin'de yaşanan soykırım kınandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, mezun olan öğrencilere baktığında emek ve fedakarlık gördüğünü söyledi.

Öğrencileriyle birlikte Filistin'de yaşanan soykırımı en kuvvetli şekilde lanetlediklerini vurgulayan Köseoğlu, "Bugünlere sizler hem kendinizin hem hocalarınızın hem de ailelerinizin fedakarlıkları sayesinde geldiniz. Dört yıl boyunca yılmadan hedefleriniz doğrultusunda çalıştınız. Birçok şeyden vazgeçtiniz. Bugünlere erişebilmek için hayatınızın en önemli dört yılını harcadınız ve hamdolsun bugünlere eriştiniz. Şu anda Gazze'de bir insanlık dramı, bir soykırım yaşanıyor. Biz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak Filistin'de yaşanan soykırımı en kuvvetli biçimde lanetliyoruz ve kınıyoruz." dedi.

Öğrencilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Tutar da "Tüm sevdiklerinizin gözü aydın olsun. Bugün sevinmek ve bu gururu yaşamak en tabii hakkınızdır." diye konuştu.

Öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Işılay Pirpiroğlu ise "Bugün oldukça emek isteyen uzun ama bir o kadar da gurur ve heyecan verici olan dört yılın sonuna gelerek lisans eğitimimizi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla tüm zorluklara rağmen bize kattıklarıyla harika 4 yılı geride bıraktık. Lisans eğitimimiz boyunca aldığımız derslerimiz bize akademik ve mesleki anlamda çok şey kattı. Hocalarımızın da destek ve yardımlarıyla kendimizi çok farklı alanlarda geliştirme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Köseoğlu, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verdi.

Yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından diğer öğrencilere de başarı belgeleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, daire amirleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Cengiz Köseoğlu Filistin Rektör Eğitim Politika Güncel Haberler

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