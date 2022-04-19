Ayasofya'nın 1400 yıllık tarihi kapısı tahrip edildi!

1400 yıllık tarihi ile dikkat çeken Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı tahrip edildi. Sanat Tarihi Derneği adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edildiğine ilişkin görüntü yer aldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi 'İmparatorluk Kapısının' bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım" ifadelerine yer verildi.

SORUMLU MÜDÜRÜN CEVABI TEPKİ ALDI

Sanat Tarihi Derneği'nin yaptığı paylaşımının devamında şu ifadelere yer verildi: "Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine isminin Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya'nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef. Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya'ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirtip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim. Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını, kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması İçin Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisinden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması için ayrı ayrı şikayetçi olacağız. Saygılarımızla."

MAHİR POLAT TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada tartışma konusu olan fotoğrafa ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tepki gösterdi. Polat, Sanat Tarihi Derneği'nin konuya ilişkin paylaşımını alıntıladı. Polat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya'ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı 'iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası'dır."