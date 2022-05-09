Yine Ayasofya yine utandıran görüntü! Kapıyı kemirenler şimdi de tarihi su haznesini ayakkabılık yaptı - Haberler

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Yine Ayasofya yine utandıran görüntü! Kapıyı kemirenler şimdi de tarihi su haznesini ayakkabılık yaptı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Cami statüsü geri verilen Ayasofya'da son günlerdeki tahribat haberleri gündeme oturuyor. Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağının kırılıp içine ayakkabı konulduğu görüntüler sosyal medyanın gündeminde.

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Büyük Ayasofya Camii'nin bir parçasının şifa olduğu gerekçesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılıp yenmesinin ardından yeni bir skandal daha patlak verdi. Son gelen görüntüde tarihi su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı koyulduğu görüldü.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olayı sosyal medya hesabından duyuran arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu söyledi. Paylaşılan görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yine Ayasofya yine utandıran görüntü! Tarihi su haznesi ayakkabılık oldu

"ÖNLEM ALINSIN" ÇAĞRISI

Ayasofya'nın ibadete açıldıktan sonra tarihi dokusunun sürekli zarar görmesi üzerine vatandaşlar "Acilen önlem alınmalı" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor.

Yine Ayasofya yine utandıran görüntü! Tarihi su haznesi ayakkabılık olduAyasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar görmüş hali...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ayasofya Camii, Güncel, Haberler

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