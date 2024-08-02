Üye Girişi
Haberler

Ayasofya'nın minberine kılıçla çıkan Erbaş, İsrail'e meydan okudu: Zalimler mutlaka yenileceklerdir

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye için Ayasofya Cami'inde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Minbere kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bizzat İsmail Haniye'nin adını zikrederek dua etti, "Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde cuma namazı kıldırdı. İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazına da imamlık eden Erbaş cuma hutbesini elinde kılıçla okudu.

HANİYE İÇİN AYASOFYA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'daki cenaze töreni sırasında Türkiye'de çok sayıda camide olduğu gibi Ayasofya Cami'inde de dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya minberine bir kez daha kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Önceki gün zalimlerin kurmuş oldakları kahpece tuzak neticesinde şehit olan Filistin davasının unutulmaz önderlerinden İsmail Heniyye kardeşimizin ruhunu şad eyle Yarabbi, mekanını cennet eyle Yarabbi" diye dua etti.

Ayasofya'nın minberine kılıçla çıkan Erbaş, İsrail'e meydan okudu: Zalimler mutlaka yenileceklerdir

"MUTLAKA YENİLECEKLERDİR"

Erbaş, sözlerinin devamında, "Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han'ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır" dedi.

Ayasofya'nın minberine kılıçla çıkan Erbaş, İsrail'e meydan okudu: Zalimler mutlaka yenileceklerdir

Öte yandan camiye sığmayanlar dışarıya serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

Ayasofya'nın minberine kılıçla çıkan Erbaş, İsrail'e meydan okudu: Zalimler mutlaka yenileceklerdir

Ayasofya'nın minberine kılıçla çıkan Erbaş, İsrail'e meydan okudu: Zalimler mutlaka yenileceklerdir

Kaynak: ANKA / Güncel

İsmail Haniye Ali Erbaş Tahran İsrail Cami Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi? Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi? BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
title