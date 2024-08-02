Ayasofya'nın minberine kılıçla çıkan Erbaş, İsrail'e meydan okudu: Zalimler mutlaka yenileceklerdir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde cuma namazı kıldırdı. İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazına da imamlık eden Erbaş cuma hutbesini elinde kılıçla okudu.

HANİYE İÇİN AYASOFYA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'daki cenaze töreni sırasında Türkiye'de çok sayıda camide olduğu gibi Ayasofya Cami'inde de dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya minberine bir kez daha kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Önceki gün zalimlerin kurmuş oldakları kahpece tuzak neticesinde şehit olan Filistin davasının unutulmaz önderlerinden İsmail Heniyye kardeşimizin ruhunu şad eyle Yarabbi, mekanını cennet eyle Yarabbi" diye dua etti.

"MUTLAKA YENİLECEKLERDİR"

Erbaş, sözlerinin devamında, "Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han'ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır" dedi.

Öte yandan camiye sığmayanlar dışarıya serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.