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Ay, Jüpiter ve Mars gece gökyüzünde aynı karede buluştu

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HARBİN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Shuangyashan kentinde Ay, Jüpiter ve Mars'ın gece gökyüzünde yan yana sıralanması görsel bir şölen sundu, 3 Kasım 2026. (Fotoğraf: Han Yang/Xinhua)

HARBİN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Shuangyashan kentinde Ay, Jüpiter ve Mars'ın gece gökyüzünde yan yana sıralanması görsel bir şölen sundu, 3 Kasım 2026. (Fotoğraf: Han Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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