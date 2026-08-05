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Avusturya'da Rekor Sıcaklık: 41 Derece, Orman Yangınları ve Tuna Nehri'nde Düşük Su Seviyesi

Avusturya'da Rekor Sıcaklık: 41 Derece, Orman Yangınları ve Tuna Nehri'nde Düşük Su Seviyesi
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Avusturya'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, başkent Viyana'da tüm zamanların en yüksek sıcaklığı 41 derece olarak kaydedildi. Ülkenin doğusunda orman yangınları devam ederken, Tuna Nehri'ndeki su seviyesi tarihsel olarak en düşük seviyelere geriledi. Yetkililer, sıcak hava dalgasının çarşamba günü de yeni rekorlar getirebileceğini öngörüyor.

VİYANA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Avusturya'da sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklık ilk kez 41 dereceye ulaştı. Ülkede orman yangınları sürerken, Tuna Nehri'ndeki su seviyesi de düşük seviyelerde seyrediyor.

Avusturya'nın resmi yayın kuruluşu ORF'ye göre, ülkenin başkenti Viyana'daki Stammersdorf bölgesinde salı günü öğleden sonra tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Avusturya gazetesi Kronen Zeitung'un bildirdiğine göre, ülkenin doğusundaki Burgenland eyaletinde orman yangını devam ederken, Viyana'daki Lobau sulak alanları ise "en yüksek yangın tehlikesi seviyesine" ulaştı. Avusturya'nın doğu bölgelerinin, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının merkezinde bulunduğu aktarıldı.

Tuna Nehri'nin tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilediğini bildiren gazete, mevcut durumun en kritik yıllar olan 2003 ve 2018 ile kıyaslanabilir düzeyde olduğunu söyledi.

ORF, etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının salı ve çarşamba günleri zirveye ulaştığını aktarırken, meteorologların çarşamba günü için de yeni rekorlar öngördüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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