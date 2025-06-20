Avusturya'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen anıldı

Avusturya'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen anıldı
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Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.

Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.

Törene Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve şehidin eşi Monika Özen katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Dönmez, 41 yıl önce şehit edilen Özen'i anmak üzere bir araya gelindiğini belirterek, 1970 ve 80'li yıllarda Türk diplomatlar ve yakınlarının Ermeni terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini, fedakarca görevlerini sürdüren diplomatların yalnız Türk oldukları ve Türkiye'yi temsil ettikleri için teröristlerce şehit edildiklerini anlattı.

Dönmez, Viyana'da şehit edilen diğer diplomatlara da değinerek, Büyükelçi Daniş Tunalıgil'in 1975 yılında makam odasında haince şehit edildiğini, BM Viyana Ofisi'nde görevli Evner Ergun'un ise 1984 yılında Özen'den birkaç ay sonra Viyana şehir merkezindeki Schottentor Kavşağı'nda uğradığı menfur bir silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini anlattı.

"Türk milleti, askeri, emniyet personeli, öğretmeni, sağlık personeli, diplomatı, kadını ve erkeğiyle gerektiğinde vatanı için canını vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Bu vesileyle ülkesi için şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı şükranla anmak istiyorum" diyen Dönmez, hain saldırıların üzerinden yıllar geçmesine rağmen, Türk milleti ve Dışişleri camiası olarak şehit diplomatları kaybetmenin kederini en derin şekilde kalplerinde hissettiklerini söyledi.

Törende, şehit diplomatlar için dua edildi; Büyükelçilik binası girişinde Viyana'da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatların anısına yapılan şilte çelenk konuldu.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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