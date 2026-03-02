Haberler

Avustralya, Orta Doğu'daki ülkelere seyahat uyarılarını en üst seviyeye çıkardı
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve BAE için seyahat uyarılarını en üst seviyeye çıkardıklarını açıkladı ve vatandaşlarına bu ülkelerden derhal ayrılmaları çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için seyahat uyarılarını en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu. Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Wong İran'daki gelişmeleri değerlendirdi. Wong, İran'a yönelik saldırılara katılmadıklarını ve gelecekte de katılmayı düşünmediklerini belirtti.

"ÜLKEDEN DERHAL AYRILIN"

"Biz Orta Doğu'daki sorunların merkezinde değiliz." ifadesini kullanan Wong, İran'a daha önce olduğu gibi yaptırımlar uygulayabileceklerini kaydetti." Wong, İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve BAE için seyahat uyarılarını en yüksek seviye olan "seyahat etmeyin" seviyesine çıkardıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı, söz konusu ülkelerde bulunan Avustralya vatandaşlarına "ülkeden derhal ayrılın" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
