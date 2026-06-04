Haberler

Avustralya, Ebola ile Mücadele Çalışmalarına Maddi Destek Sağlayacak

Avustralya, Ebola ile Mücadele Çalışmalarına Maddi Destek Sağlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya hükümeti, Orta Afrika’daki Ebola salgınıyla mücadele için 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,6 milyon ABD doları) mali yardım sağlayacağını duyurdu. Yardım, Kızılhaç ve DSÖ aracılığıyla tıbbi malzeme, su sanitasyonu ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için kullanılacak.

KANBERRA, 4 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Orta Afrika'daki Ebola salgınının yayılmasını önlemek amacıyla küresel mücadele çalışmalarına mali destek sağlayacağını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Aly tarafından perşembe günü yapılan ortak açıklamada, girişim kapsamında 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,6 milyon ABD doları) tutarında destek sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla yönlendirilecek finansman, hayati tıbbi bakım ve malzeme desteği, su ve sanitasyon hizmetleri, salgının izlenmesi ve hazırlık çalışmaları ile yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

DSÖ verilerine göre, devam eden salgında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 344 teyitli vaka ve 60 ölüm, Uganda'da ise 15 vaka ve 1 ölüm kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte muhtemel rakiplerimiz
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Valilik karar aldı! Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın yükseldi

Beklenen haber geldi, piyasalarda dengeler değişti