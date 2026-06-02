Avustralya, İsrailli 3 Yerleşimci ve 4 Kuruluşa Yaptırım Açıkladı

Avustralya hükümeti, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrailli üç kişi ve dört kuruluşa mali yaptırım ve seyahat yasağı uygulama kararı aldı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu adımın İsrail ve Filistin'in güvenliğine bağlılığı yansıttığını belirtti.

KANBERRA, 2 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrailli üç kişi ile dört kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong salı günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin İsrail'in güvenliğine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini söyledi.

Söz konusu kişi ve kuruluşlara mali yaptırımlar uygulanacağını kaydeden Wong, bu kapsamda Avustralyalıların bu kişi ve kuruluşlara para ve varlık aktarmasının yasaklanacağını ve ilgili kişilerin Avustralya'ya girişinin yasaklanacağını belirtti.

Wong, yaptırımların uygulanmasında Yeni Zelanda da dahil olmak üzere ortak ülkelerle koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek, söz konusu önlemlerin Avustralya'nın hem İsrail'in hem de Filistin'in güvenliğine ve geleceğine olan bağlılığını yansıttığını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, mayıs ayında İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Yeni Zelanda liderleriyle birlikte Batı Şeria'daki İsrail yerleşim faaliyetlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
