AVUKATLARIN ADI KULLANILARAK YAPILAN DOLANDIRICILIKLARA KARŞI ÇÖZÜM KURULU OLUŞTURULDU

İSTANBUL Barosu Başkanı Filiz Saraç avukatların adı, soyadı ve sicil numarası kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına ilişkin ihbarlar üzerine çözüm kurulu oluşturduklarını açıkladı. Yapılan bildirimlere göre 2014 yılından itibaren yüzlerce avukatın mağduriyet yaşadığını belirten Saraç, Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için İstanbul'daki bu tür dosyaların bulunduğu cumhuriyet başsavcılıkları ile baro başkanlığımız ve yönetim kurulu üyemizce görüşmeler yapılmıştır. Daha etkin bir soruşturma yapılması hususları görüşülmüştür. Bu konuda baromuz süreci takip etmekte kararlıdır dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde bulunan İstanbul Barosu'nun merkezinde Baro Başkanı Filiz Saraç ve avukatlardan oluşan çözüm kurulu üyeleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Filiz Saraç, Baromuz levhasına kayıtlı olan avukatlarımızın adı, soyadı ve sicil numarası kullanılarak yurttaşların dolandırıldığı ya da dolandırılmaya çalışıldığı yönünde adı kullanılan meslektaşlarımız tarafından İstanbul Barosu Başkanlığımıza çok sayıda ihbar ve bildirim yapılmaktadır. Bu suçlar defalarca işlendiği için adı kullanılan meslektaşların telefonları susmak bilmemiş, mağdur edilmişlerdir. Mesleki saygınlıklarına saldırılmıştır dedi.

YÜZLERCE AVUKAT MAĞDURİYET YAŞADI

Avukatlar tarafından yapılan bildirimlere göre 2014 yılından itibaren yüzlerce avukatın mağduriyet yaşadığını söyleyen Saraç, daha çok genç avukatların isminin kullanıldığının tespit edildiğini ve mağdur avukatlardan tüm güncel dosya bilgileri alınarak sürecin takip edildiğini ifade etti. Filiz Saraç, Baro Yönetim Kurulumuz göreve geldiği günden itibaren bu konuya önem vermiş, çalışmalar yapmış ve 'çözüm kurulu' oluşturulmuştur. Çözüm Kurulu görev yapmaya devam etmektedir. Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için İstanbul'daki bu tür dosyaların bulunduğu cumhuriyet başsavcılıkları ile baro başkanlığımız ve yönetim kurulu üyemizce görüşmeler yapılmıştır. Daha etkin bir soruşturma yapılması hususları görüşülmüştür. Bu konuda baromuz süreci takip etmekte kararlıdır. Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz; İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadelede kararlıdır açıklamasında bulundu.

MAĞDUR AVUKAT SORUŞTURMA DOSYASI AÇTIK

Mağdur edilen avukatlardan olan Aslıhan Arslantaş ise, İstanbul Barosu'nda genç bir avukatım. İsmim ve avukat kimlik bilgilerim kullanılarak vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. Tarafıma ulaşan mağdur vatandaşlar da çok yüksek meblağlarda dolandırıldığını iddia ederek bana sürekli bir telefon aramasında bulunmuşlardır. Ben de bu konuyu İstanbul Barosu yönetimiyle paylaştım. Savcılık soruşturma dosyası açmıştık. Bunun takibi şu an İstanbul Barosu tarafından yapılıyor. İnşallah güzel sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Etkin bir soruşturmayla bu dolandırıcıların hukuk önünde yargılanmasını sağlamak için mücadele ediyoruz dedi.