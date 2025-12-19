Avukat Göksu Çelebi'nin ölümü soruşturmasında Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi /

İSTANBUL'da uyuşturucu temin ettiği Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kadına karşı olası kastla öldürme' suçlarından müebbet ve 15 yıldan az olmamak üzere hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göksu Çelebi'nin Ankara'da avukat olarak görev yaptığı, şüpheli Gökalp İçer'in ise İstanbul ilinde finans alanında faaliyet gösterdiği, tarafların 2024 yılının sonlarına doğru kariyer odaklı bir uygulama üzerinden tanıştıkları belirtildi. Tanışmanın ardından şüphelinin Ankara'ya giderek Çelebi ile buluştuğu, bir süre sonra maktulün İstanbul'a gelmesiyle tarafların yeniden bir araya geldikleri, 13 Temmuz 2025 tarihinde akşam saatlerinde şüpheliye ait araçla İstanbul'a döndükleri, sahilde yemek yiyip alkol aldıkları, maktulün başlangıçta aynı gün Ankara'ya dönmeyi planladığı ancak bu planından vazgeçerek İstanbul'da kaldığı, şüphelinin yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi 800 dolar karşılığında satın aldığı ifade edildi. Olayın yaşandığı adrese birlikte geçtikleri, uyuşturucu maddeyi maktul ile kullandıkları, ardından 14 Temmuz 2025 tarihinde öğle saatlerinde de bu maddeyi kullanmaya devam ettikleri iddianame de yer aldı. Çelebi'in, akşam saat 20.00 sıralarında uyuşturucu maddeyi son kez kullanmasının ardından titremeye başladığı, titremelerin artması üzerine şüphelinin 112'yi aradığı, ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği, maktulün hastaneye kaldırıldığı, kamera görüntülerine göre şüphelinin bir süre hastanede kaldığı, maktulün ailesinin gelmesinin ardından hastaneden ayrıldığı belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDE PARASINI BÖLÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Şüpheli Gökalp İçer'in savunmasında, 4 gramını Göksu için, 4 gramını kendisi için olmak üzere toplam 8 gram kokaini 800 dolar karşılığında satın aldığını, Göksu'nun uyuşturucu madde için 400 dolar verdiğini, Göksu'nun paranın bir kısmını vermek istediğini söylediği aktarıldı. Göksu ile birlikte bir buçuk yıl önce kiraladığı eve gittikleri 20.00 sıralarında Göksu'nun biraz daha uyuşturucu madde kullanacağını söyleyerek salona geçtiğini, kendisinin yatak odasında kaldığını, yaklaşık 15 dakika sonra Göksu'nun yatak odasına gelerek kendisini iyi hissetmediğini söylediğini ve titremeye başladığını ifade ettiği iddianamede yer aldı. İçer'in Çelebi'ye su ve ayran içirmeye çalıştığını, titremelerin artması üzerine 112'yi beş kez aradığını, yaklaşık 15 dakika sonra ambulansın geldiğini, ilk müdahalenin ardından Göksu'nun yoğun bakıma alındığını, gece saat 03.00'e kadar hastanede beklediğini, ailesinin gelmesiyle hastaneden ayrıldığını söylediği aktarıldı.

'YAPAY ZEKAYA SORDU'

İçer'in telefonunda Anka isimli kişiyle yapılan yazışmalarda, şüphelinin 'yutkunamıyorum, birden oldu, endişe etme' mesajını gönderdiği, Anka isimli kişinin ise 'kalk doktora git, kokainden olabilir mi, kullandın mı söyle kızmayacağım' şeklinde karşılık verdiği, şüphelinin de 'hayır kullanmadım' yanıtını verdiği tespit edildi. Telefonun fotoğraf bölümünde uyuşturucu maddeye benzer görüntülerin bulunduğu, ayrıca şüphelinin olay günü yapay zeka üzerinden 'nabız 22'ye düşerse ne olur, aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur, yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrasında oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü, yoğun bakımda olan birinin gözünü bantlamışlar neden' şeklinde aramalar yaptığı belirtildi.

MAKTULDEN PARA TALEP ETMESİNİN OLAĞAN AKIŞA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamede, her ne kadar İçer'in beyanında uyuşturucu maddenin parasının bir kısmının maktul tarafından karşılandığını iddia etmişse de, maktulün acil serviste üzerinde bulunan eşyalar arasında uyuşturucu madde alımı sırasında verildiği ileri sürülen dolar cinsi paranın tespit edilemediği, şüphelinin uyuşturucu madde temini sırasında maktulden para talep etmesinin ve almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu beyanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu yazıldı.

'ÖLEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRMESİNE RAĞMEN UYUŞTURUCU MADDE VERDİĞİ'

İddianamede, İçer'in daha önce de kokain satın aldığı kişiyle iletişime geçerek kendisine ait araçla uyuşturucu satıcısının yanına gittiği ve yaklaşık 8 gram uyuşturucu madde temin ettiği, maktulün daha önce uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmeden uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağladığı ve bu kullanımı kolaylaştırdığı, uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak maktulün ölümüne neden olduğu belirtildi. Maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen şüphelinin kokain temin ederek maktule verdiği, maktulün de bu maddeyi kullanması sonucu hayatını kaybettiği yazıldı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede İçer hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve 'Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme' suçlarından müebbet hapis ile 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep istendi.