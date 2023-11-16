Avrupa Uzay Ajansı, 2 Milyar Işık Yılı Uzaklıktaki Yıldızdan Gelen Gama Işınlarını Tespit Etti

Avrupa Uzay Ajansı'nın Integral Uzay Teleskobu, Dünya'ya yaklaşık 2 milyar ışık yılı uzaklıkta patlayan bir yıldızdan gelen gama ışınlarını tespit etti. Patlamanın en parlak, en güçlü ve en uzun süreli olduğu belirlendi.

Evrene ait pek çok şey hemen hemen herkesin ilgisini çekiyor. Bugün ortaya haberlerle birlikte Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Integral Uzay Teleskobu, Dünya'ya yaklaşık 2 milyar ışık yılı uzaklıkta patlayan bir yıldızdan gelen gama ışınlarını tespit etti. Peki, bu gama ışını patlamasının önemi ne?

Patlama 800 saniye sürdü!

Evrende yıldız doğumu ve ışın patlamasına dair haberler ve görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise bunlara bir yenisi eklendi. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Integral Uzay Teleskobu, Dünya'ya yaklaşık 2 milyar ışık yılı uzaklıkta patlayan bir yıldızdan gelen gama ışınlarını tespit etti.

GRB 221009A adı verilen bu patlamanın şimdiye kadar tespit edilenlerin en parlağı, en güçlüsü ve en uzun sürelisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca patlamayı ESA'ya ait olan Uluslararası Gama Işını Astrofizik Laboratuvarı (Integral) tespit etti.

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Süpernova adlı büyük yıldız patlamalarından ya da iki süper yoğun nötron yıldızının çarpışmasından oluşan enerji yayılımlarına gama ışını patlamaları deniyor. 2002 yılında gönderilen Integral, her gün gama patlamalarını kaydediyor.

Ancak tespit ettiği GRB 221009A'nın diğerlerinden daha farklı olduğu ortaya çıktı. Bazı araştırmacılar ise şimdiye kadar tespit ettikleri en parlak gama ışını patlaması olduğunu belirtti. Öte yandan başaraştırmacı Prof. Dr. Pietro Ubertini de şu açıklamayı yaptı: "1960'lardan beri gama ışını patlamalarını ölçüyoruz ve bu şimdiye kadar ölçülen en güçlü değer."

800 saniye süren patlamanın, Hindistan'daki şimşek dedektörlerini de harekete geçirdi. Ayrıca Almanya'daki cihazların tespitiyle iyonosferde birkaç saat boyunca etkili olduğu belirtiliyor. İyonosfer ise yeryüzünden itibaren 50 ila 950 kilometre arasındaki atmosferin plazma adı. Öte yandan elektrik yüklü gazları içeren üst tabakayı deniyor.

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