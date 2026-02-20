Bazı Avrupa ülkelerinin, iltica hakkı vermediği sığınmacıları Afrika'ya göndereceği iddiası

Yunanistan, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda'nın, ülkelerinde iltica hakkı vermedikleri sığınmacıları gönderecekleri Afrika'da "geri gönderme merkezleri" kurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesine göre, Yunanistan, göç politikasını son aylarda sertleştirdi.

Almanya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Yunanistan, kendi ülkelerinde bulunan ve iltica hakkı vermedikleri sığınmacıları Afrika'daki Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelere göndererek, buralarda geri gönderme merkezleri oluşturmayı planlıyor.

Pakistan, Bangladeş, Suriye, Irak, Mısır gibi ülkelerden gelerek bu Avrupa ülkelerinde iltica hakkı alan sığınmacıların, ülkelerinde sorun kalmadığı gerekçesiyle iltica statülerinin tekrar gözden geçirilmesi de öngörülüyor.

İlgili ülkelerin göç bakanlarının söz konusu planı 5 Mart'ta Brüksel'de açıklaması bekleniyor.