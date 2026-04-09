AP milletvekillerinden Macaristan seçimleri için uyarı

Avrupa Parlamentosunun (AP) 5 üyesi, Macaristan'da pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin ciddi endişeler bulunduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna çağrıda bulundu.

Euronews'ün haberine göre, Tineke Strik, Michal Wawrykiewicz, Krzysztof Smiszek, Sophie Wilmes ve Konstantinos Arvanitis olmak üzere 5 milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektupta, seçim sürecinde dezenformasyon, yabancı müdahale, devlet kaynaklarının kötüye kullanımı ve gazetecilere yönelik baskı iddialarına dikkati çekerek, somut adımlar atılmasını istedi.

Mektupta, iktidardaki Fidesz partisinin kampanyasına örtülü destek sağlandığı iddia edilen "olası bir Rus müdahale operasyonu"na ilişkin bulgulara da yer verildi.

Son haftalarda Kremlin yanlısı ağların, muhalefetteki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tizsa) lideri Peter Magyar hakkında sahte haberler yaydığı belirtilen mektupta, ayrıca muhalefetin bilişim sistemlerine yönelik siber saldırı girişimlerinin gündeme geldiği savunuldu.

AP üyeleri, AB Komisyonundan, Macaristan'daki seçim koşullarını kamuoyu önünde değerlendirmesini ve gerektiğinde medya özgürlüğü ihlalleri nedeniyle hukuki süreçleri genişletmesini talep etti.

AB Komisyonu, von der Leyen'in, ortaya çıkan yeni iddiaların ardından söz konusu konuyu AB liderleri düzeyinde gündeme taşımayı planladığını bildirdi.

Macaristan'da 2010'dan bu yana koltuğunu koruyan Başbakan Viktor Orban, 12 Nisan'da düzenlenecek genel seçimde, anketlere göre "son 16 yılın en zorlu yarışına" hazırlanıyor.

Seçim sonuçlarının, Macaristan'ın Brüksel ile ilişkilerinin yönünü doğrudan belirleyebileceği, aynı zamanda Avrupa'daki sağ hareketler için dönüm noktası niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.