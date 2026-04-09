Haberler

AP milletvekillerinden Macaristan seçimleri için uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu'ndan 5 üye, Macaristan'daki pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin adil bir ortamda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair endişelerini dile getirerek AB Komisyonu'na çağrı yaptı. Seçim sürecindeki olumsuz durumlar ve potansiyel Rus müdahalesi iddialarına dikkat çekildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) 5 üyesi, Macaristan'da pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin ciddi endişeler bulunduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna çağrıda bulundu.

Euronews'ün haberine göre, Tineke Strik, Michal Wawrykiewicz, Krzysztof Smiszek, Sophie Wilmes ve Konstantinos Arvanitis olmak üzere 5 milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektupta, seçim sürecinde dezenformasyon, yabancı müdahale, devlet kaynaklarının kötüye kullanımı ve gazetecilere yönelik baskı iddialarına dikkati çekerek, somut adımlar atılmasını istedi.

Mektupta, iktidardaki Fidesz partisinin kampanyasına örtülü destek sağlandığı iddia edilen "olası bir Rus müdahale operasyonu"na ilişkin bulgulara da yer verildi.

Son haftalarda Kremlin yanlısı ağların, muhalefetteki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tizsa) lideri Peter Magyar hakkında sahte haberler yaydığı belirtilen mektupta, ayrıca muhalefetin bilişim sistemlerine yönelik siber saldırı girişimlerinin gündeme geldiği savunuldu.

AP üyeleri, AB Komisyonundan, Macaristan'daki seçim koşullarını kamuoyu önünde değerlendirmesini ve gerektiğinde medya özgürlüğü ihlalleri nedeniyle hukuki süreçleri genişletmesini talep etti.

AB Komisyonu, von der Leyen'in, ortaya çıkan yeni iddiaların ardından söz konusu konuyu AB liderleri düzeyinde gündeme taşımayı planladığını bildirdi.

Macaristan'da 2010'dan bu yana koltuğunu koruyan Başbakan Viktor Orban, 12 Nisan'da düzenlenecek genel seçimde, anketlere göre "son 16 yılın en zorlu yarışına" hazırlanıyor.

Seçim sonuçlarının, Macaristan'ın Brüksel ile ilişkilerinin yönünü doğrudan belirleyebileceği, aynı zamanda Avrupa'daki sağ hareketler için dönüm noktası niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

"Namazdan çıkıp telefona bakıyorum.."
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek 'Kartal' görselli analiz

Trump görmesin! Düştükleri not görselden daha vahim

Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

"Namazdan çıkıp telefona bakıyorum.."
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti