Uluabat Gölü'nde Leylek Sezonu Başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'ne bu senenin ilk leyleği geldi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliğinin Türkiye'deki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç Mahallesi'nde Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leyleğin yuvasına dişi bir leylek kondu.

Mahallenin simgesi olan "Yaren"i her sene fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gelen leyleğin Yaren'in eşi "Nazlı" olduğunu bildirdi.

Tüydeş, yuvadaki leyleğin fotoğraflarını, "Gönüllere taht kuran Yaren leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem amcanın çatısına kondu. Bu onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu. Şimdi gözler Yaren'de." notuyla paylaştı.

Nazlı'nın daha ürkek olduğunu ve onu böyle tanıdıklarını ifade eden Tüydeş, leyleklerin kışı eşlerinden ayrı geçirdiğini, baharda ise eşleriyle yuvada buluştuklarını aktardı.