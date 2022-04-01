Avrupa Komisyonu Başkanı: "Çin'in yaptırımlarımıza müdahale etmemesi gerektiğini açıkça belirttik"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirilen AB-Çin Zirve Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Çin'in yaptırımlarımıza müdahale etmemesi gerektiğini açıkça belirttik" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Ukrayna'daki savaş hakkında gerçekleştirilen zirve toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen yaptığı açıklamada, Leyen, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Çin Başbakanı Li Keqiang ile çok açık ve çok samimi bir görüşme yaptık. Bunun sadece kıtamız için değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanıyla olan ilişkimiz için de belirleyici bir an olduğu açıktı. Ukrayna'daki gerçeklere bakıldığında, bunun bir insani felaket olduğu açıktır. Uluslararası hukuka, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Bu nedenle Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak çok özel bir sorumluluğu var. Biz Avrupa Birliği olarak, uluslararası ortaklarımızla birlikte çok taraflı düzeni desteklemeye kararlıyız. Bu nedenle, Çin'in yaptırımlarımızı desteklemese de en azından müdahale etmemesi gerektiğini açıkça belirttik" dedi.

"ÇİN'İN AVRUPA'DAKİ İTİBARI ZEDELENEBİLİR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Görüşmede hiçbir Avrupa vatandaşının Rusya'nın savaşma kabiliyetine herhangi bir desteği anlayışla karşılamayacağı gerçeğini de tartıştık. Aksi halde bu Avrupa'da Çin için büyük bir itibar itibarı zedelenmesine yol açacaktır. Bu bir güven, güvenilirlik ve tabi ki uzun vadeli yatırımlara ilişkin kararlar meselesidir" şeklinde konuştu.

Leyen yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük güvenlik krizini yaşıyoruz. Ukrayna'daki savaş kadınları ve çocukları öldürmeye ve tüm şehirleri yok etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin (AB) önceliği, savaşı bir an önce durdurmak ve Ukrayna halkını korumaktır. Kriz zamanlarında diyaloğa her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu yüzden bunu sona erdirmek için neler yapılabileceğine odaklandı." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ayrıca, Çin ile Covid-19 ile mücadele ve iklim konusunda da işbirliğine devam edileceğini belirterek, "AB dünyaya aşı sağlama konusunda dünyanın öncüsüdür. 2 milyar dozun üzerinde aşı ihraç ettik ve yaygın aşılama konusundaki uzmanlığımızı paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"ÇİN, RUSYA'NIN ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNE GÖZ YUMAMAYACAKTIR"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise yaptığı açıklamada AB ve Çin'in, Ukrayna- Rusya savaşının küresel güvenliği ve dünya ekonomisini tehdit ettiği konusunda anlaştığını söyleyerek, "Çin Rusya'nın uluslararası hukuk ihlallerine göz yumamayacaktır" dedi. Konsey Başkanı Michel, Çin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesine yardımcı olacak adımlarının AB tarafından memnuniyetle karşılayacağını belirterek, "Rusya'ya mali veya askeri olarak yardım etmeye yönelik her türlü girişime karşı tetikte olacağız. Ancak Çin'in savaşı sona erdirmeye yardımcı olacak herhangi bir hareketi memnuniyetle karşılanacaktır" şeklinde konuştu.

Konsey Başkanı Michel ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılan görüşmede, "AB'nin tutumunu açıklama, Çin'i harekete geçmeye teşvik etme, barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için yapılan tüm çabalara aktif olarak katılma taahhüdünde bulunma şansımız oldu" dedi.

(Aylin Albayrak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel